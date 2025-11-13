Eredita la casa dell’anziano che assistiva, denunciata badante di Napoli

PUBBLICITÀ

Ha ereditato fraudolentemente l’appartamento di proprietà dell’anziano, affetto da conclamata demenza senile, che accudiva in provincia di Avellino.

Una 57enne della provincia di Napoli è stata denunciata per circonvenzione di incapace.

La vicenda è emersa dopo la morte dell’uomo, avvenuta qualche giorno fa, quando su denuncia dei familiari sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano.

Oltre a farsi donare l’appartamento, la donna, che sta scontando in carcere una condanna per furto risalente al 2013, nel corso dei mesi ha anche sottratto denaro e oggetti preziosi custoditi in casa.