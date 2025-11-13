PUBBLICITÀ
Eredita la casa dell’anziano che assistiva, denunciata badante di Napoli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Ha ereditato fraudolentemente l’appartamento di proprietà dell’anziano, affetto da conclamata demenza senile, che accudiva in provincia di Avellino.

Una 57enne della provincia di Napoli è stata denunciata per circonvenzione di incapace.
La vicenda è emersa dopo la morte dell’uomo, avvenuta qualche giorno fa, quando su denuncia dei familiari sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano.

Oltre a farsi donare l’appartamento, la donna, che sta scontando in carcere una condanna per furto risalente al 2013, nel corso dei mesi ha anche sottratto denaro e oggetti preziosi custoditi in casa.

