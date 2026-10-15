Escort aggredita a Napoli dopo le richieste del cliente, l’uomo rischia il linciaggio

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Un appuntamento in un appartamento nel centro di Napoli si sarebbe trasformato, come riporta l’ANSA, in un furioso diverbio per le richieste di un cliente alla escort. La donna, di nazionalità sudamericana, ha paura, si affaccia al balcone del suo pied-à-terre, nel quartiere Mergellina, e chiede aiuto.

La folla che di solito anima quelle strade di sera interviene chiamando le forze dell’ordine e inveendo contro l’uomo quando viene portato via dagli agenti. L’uomo è poi stato denunciato per tentata violenza sessuale. Ore di caos, ieri sera. In diversi video che sono diventati virali ci sono le scene salienti della storia, immortalate dagli immancabili cellulari. In uno di questi video, ripreso su Facebook dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli, si vede l’aggressore che viene portato via dalla Polizia di Stato tra le urla e gli insulti della folla radunatasi in strada.

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