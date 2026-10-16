HomeCronaca"Ha indossato la bodycam", così un uomo di Marano ha evitato l'arresto
CronacaCronaca locale

“Ha indossato la bodycam”, così un uomo di Marano ha evitato l’arresto

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
"Ha indossato la bodycam", così un uomo di Marano ha evitato l'arresto
PUBBLICITÀ

Una telecamera indossata cautelativamente su nostro consiglio ha evitato l’arresto e salvato la libertà e la possibilità di un padre che ora può continuare a vedere i figli“. A parlare sono gli avvocati Angelo Pisani e Sergio Pisani, legali del padre di due bambini, che, riferiscono i due professionisti, ieri, “dopo essere stato fermato dai carabinieri allarmati dalle grida della suocera dell’uomo ha dovuto denunciare minacce e un tentativo di attribuirgli condotte violente in realtà subite proprio dalla suocera, nei pressi della caserma dei carabinieri di Marano“. A consigliare di ricorrere all’espediente è stato l’avvocato Angelo Pisani, affinché l’uomo potesse documentare eventuali aggressioni e tutelarsi da altre false accuse.

Stando alla denuncia presentata ai militari in caserma a Marano, dopo un incontro organizzato con i servizi sociali per vedere il figlio, l’uomo sarebbe stato minacciato dalla consorte e avvicinato dalla madre di quest’ultima con un coltello in pugno.
Sempre secondo la denuncia, sarebbe stata proprio la suocera a richiamare l’attenzione dei carabinieri per poi accusare il genero di voler aggredire lei e la figlia con quell’arma.

PUBBLICITÀ

La telecamera però ha registrato tutto e le immagini hanno consentito al papà già condannato a causa di altre presunte false accuse, di poter continuare a vedere i figli in incontri protetti. Complessivamente l’uomo ha consegnato ai militari cinque video registrati con la bodycam che ritraggono l’accaduto.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ