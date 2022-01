Falsi biglietti vincenti della Lottomatica, in tre arrestati e subito scarcerati

Arrestati e scarcerati dopo pochi giorni tre presunti truffatori che avrebbero architettato un geniale marchingegno per spillare soldi a ingenui cittadini. Nei giorni scorsi erano state eseguite tre ordinanze di custodia cautelare nei confronti di Vincenzo Vaccaro, Mirko Del Prete e Pierpaolo Improta. Vendevano, in cambio di una percentuale tra il 20 e il 30 per cento, biglietti fasulli di vincita Vlt della Lottomatica. I tre rispondevano di ricettazione, truffa e associazione. I provvedimenti erano stati emessi dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. E invece, grazie all’abile strategia della difesa, i tre sono finiti ai domiciliari. Il difensore di Vaccaro, l’abile avvocato Giuseppe Perfetto, ha rilevato l’incompetenza per territorio del gip sammaritano a favore di quello di Napoli e in tal modo sono decorsi i termini e il giudice ha dichiarato la perdita di efficacia della custodia cautelare per tutti e tre. Per loro è così scattata la misura dei domiciliari.