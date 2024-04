Nelle strade di Napoli il sosia argentino di Pino Daniele, la sua voce incanta cittadini e turisti

PUBBLICITÀ

Napoli fa un tuffo nei ricordi grazie ad un ragazzo argentino sosia di Pino Daniele; il giovane ha incantato il centro storico con i suoi lineamenti e con la sua performance.

Il sosia di Pino Daniele

È chiaro che non ha la voce di Pino, ma la somiglianza con il cantante napoletano è davvero sbalorditiva; l’argentino ricorda infatti un giovane Pino Daniele. Si chiama Andres Zanoni e viene da Buenos Aires e la sua performance di ‘Je so pazz’, suonata per strada, sta incantando il centro storico.

“È stata come un’apparizione e il suo sorriso lo ricorda molto. È chiaro che non ha la voce di Pino, ma la sua somiglianza è davvero sbalorditiva” dice Dario Gaipa che si è soffermato a conoscerlo .