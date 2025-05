Festa Scudetto in diretta Rai, Napoli pronta ad accogliere il bus scoperto

PUBBLICITÀ

“Sono sicuro che anche quella di domani sarà un’altra giornata di festa. Sono molto soddisfatto della decisione della Rai di trasmettere, in diretta per due ore, le immagini dei festeggiamenti. Ma faccio comunque appello a tutti coloro che scenderanno in piazza per essere accanto ai calciatori del Napoli ad essere responsabili”. Lo afferma il prefetto di Napoli, Michele di Bari, alla vigilia della sfilata sul lungomare di Napoli di due bus scoperti con la squadra che ha conquistato venerdì il suo quarto scudetto.

La trasmissione della festa consentirà a quanti sono lontani, anche all’estero, di poter seguire quanto accadrà a Napoli ma anche, inevitabilmente, di alleggerire il numero delle presenze in città, stimato intorno alle 200mila persone.

“Voglio ringraziare gli uomini delle forze dell’ordine, il Comune di Napoli e la Regione Campania, gli uomini della polizia locale e di quella metropolitana, i vigili del fuoco e la protezione civile, i mezzi di comunicazione per quanto hanno fatto – prosegue il prefetto – e per quanto faranno anche domani. Napoli sta dimostrando di essere a livello istituzionale una grande squadra“. La vigilanza, comunque, sarà rafforzata non solo sul lungomare ma anche nelle altre aree che, come accaduto venerdì notte, saranno particolarmente affollate.

Il percorso del bus scoperto

Napoli si prepara a vivere un pomeriggio di festa per celebrare il quarto scudetto della squadra azzurra. Oggi, Lunedì 26 maggio, a partire dalle ore 15:00 e fino alle 17:30, due bus scoperti con a bordo i campioni d’Italia sfileranno lungo il Lungomare di via Caracciolo, dal Molo Luise di Mergellina fino a piazza Vittoria, attraversando la corsia adiacente alla pista ciclabile.

Per garantire la sicurezza dell’evento e gestire l’afflusso di tifosi, il Comune ha predisposto un articolato piano traffico con numerose chiusure e divieti. Si comincia alle 7:00 del mattino, quando verrà chiusa al traffico e pedonalizzata la Galleria Laziale. Sarà consentito il transito in direzione Fuorigrotta attraverso la Galleria Quattro Giornate, che resterà regolarmente aperta, ma non sarà possibile procedere in senso opposto, da Fuorigrotta verso piazza Sannazaro.

A partire dalle 9:00, scatteranno ulteriori limitazioni alla circolazione in un’ampia area della città: saranno interdette al traffico tutte le strade comprese tra piazza Municipio e via Posillipo, fino a piazza San Luigi, incluse le Rampe Sant’Antonio.

Nel dettaglio, resteranno chiuse via Acton, la Galleria Vittoria, la Riviera di Chiaia e via Carducci, con divieti di sosta e transito in vigore per tutta la durata dell’evento. L’intera zona interessata sarà presidiata dalle forze dell’ordine, mentre si prevedono modifiche anche alle linee del trasporto pubblico.

Per chi vuole godersi la sfilata dei campioni d’Italia in bus per la città di Napoli, stando comodamente a casa, sará possibile vedere Antonio Conte ed i suoi ragazzi su Sky (per gli abbonati) e in chiaro su Rai 2 a partire dalle 15,30.

Il Comune di Napoli invita cittadini e visitatori a utilizzare i mezzi pubblici e a limitare l’uso dell’auto, in modo da evitare disagi e contribuire al regolare svolgimento della manifestazione.

