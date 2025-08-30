Fiamme improvvise, paura in strada a Trentola Ducenta

PUBBLICITÀ

Attimi di paura ieri a Trentola Ducenta, in via Michelangelo Buonarroti, dove un mezzo agricolo utilizzato per la raccolta dei pomodori è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre rientrava dai campi.

Il conducente, accortosi di alcune anomalie durante la marcia, ha deciso di fermarsi a bordo strada. Poco dopo ha notato del fumo e poi le fiamme provenire dal vano motore posteriore del veicolo. Immediata la chiamata al 115.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Aversa, supportata da un’autobotte, che ha avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.