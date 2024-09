Rapina a Neres, Floro Flores duro: “Napoli è specialmente questa”

PUBBLICITÀ

Non ha usato il politicamente corretto Floro Flores per commentare la rapina avvenuta all’esterno dello stadio Maradona nella tarda serata di sabato, quando 4 balordi hanno rubato un Rolex da 100mila euro all’attaccante del Napoli David Neres. “C’è qualcuno che dice che Napoli non è solo questa, ma Napoli è specialmente questa – ha sbottato l’ex calciatore origianario proprio di Fuorigrotta – Un giocatore prima di venire qui vede queste cose e si fa due domande. L’ho subito anche io e dopo hai paura di camminare e andare in giro”.

