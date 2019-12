Folla nei negozi del Campania per i regali di Natale, parcheggi pieni nel centro commerciale

In questo ore tanti stanno affollando il Centro Commerciale Campania di Marcianise. Le persone stanno approfittando del sabato pomeriggio per poter acquistare i doni di Natale. All’esterno della maxi struttura si sono verificanti rallenti del traffico, causati dall’arrivo di tante auto. Il parcheggio del Campania è pieno e i clienti stanno correndo nei magazzini in cerca dell’occasione.

LA SITUAZIONE ALL’IPERCOOP DI QUARTO

Il centro commerciale Ipercoop è stato preso d’assalto dai clienti a caccia dei regali di Natale. Il traffico è andato in tilt nella zona, alcuni automobilisti hanno lamentato di aver trascorso ore in auto.

Le lunghe code sono state causate sia dalla frenesia natalizia che dalle piogge, infatti, il maltempo sta creando problemi alle strade ed è causa anche di forti rallentamenti. I parcheggi del centro commerciale sono strapieni.