Follia a Cardito, scappa all’alt e punta contromano verso gli agenti: arrestato

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Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne per fuga pericolosa, resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione e porto di armi per cui non è ammessa licenza; lo stesso è stato, altresì, sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Nuova Belvedere, a Cardito, hanno notato uno scooter con a bordo il predetto che si aggirava con fare circospetto. Lo stesso, accortosi della presenza dei poliziotti, si è dato alla fuga, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

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Gli agenti hanno quindi intrapreso un lungo inseguimento, durante il quale il giovane ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale; in particolare, si è immesso contromano in via Nino Taranto, costringendo gli operatori a una brusca frenata e a una manovra evasiva per evitare la collisione. In tale frangente, il veicolo di servizio ha urtato il bordo del marciapiede, riportando danni a causa della condotta di guida pericolosa del fuggitivo.

L’inseguimento si è concluso in via Guttuso, dove il giovane ha abbandonato lo scooter, tentando di nascondersi tra le autovetture in sosta; tuttavia, gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di un coltello con la lama della lunghezza di 8 cm e di una dose di hashish.