Follia a Napoli, guardia giurata minaccia dottoressa del Monaldi

Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti nell’ospedale Monaldi e hanno denunciato una Guardia Particolare Giurata. L’uomo, 51enne, ha prima minacciato e offeso telefonicamente una Dottoressa della struttura ospedaliera dove si trova in degenza il proprio padre.

Poi, si è presentato direttamente in ospedale ma è stato fermato all’esterno della struttura dalle G.P.G. in servizio al Monaldi.

I Carabinieri hanno denunciato il 51enne per ingiurie e minacce a personale sanitario e a personale di vigilanza privata. Si è proceduto anche al ritiro cautelativo della pistola in dotazione all’uomo rinvenuta presso la sua abitazione.