Un invito a indossare la mascherina per entrare al supermercato che poteva finire in tragedia. È accaduto venerdì sera a Roma, in località Finocchio, dove un addetto alla sicurezza dell’Eurospin ha invitato un cliente a indossare il dispositivo di protezione così come previsto dalla legge per l’ingresso nei luoghi chiusi, ma non immaginava che la risposta sarebbe sfociata in una discussione, prima, e in una sparatoria, poi.

Il cliente si è allontanato dal supermercato per poi tornarci in auto e armato di pistola. Ha esploso un colpo ed è scappato. Il proiettile ha ridotto in frantumi una vetrina del supermercato ma non ha colpito il vigilante. Ora gli uomini del commissariato Casilino hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e sono sulle tracce del cliente scappato.