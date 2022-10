Follia all’Ospedale Pellegrini, calci e schiaffi alla dottoressa: 42enne nei guai

Ieri sera verso le 22.30 i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti al Pronto Soccorso dell’ospedale Pellegrini dove poco prima una 42enne, durante il “triage”, aggrediva senza alcun apparente motivo e in preda ad una crisi isterica il medico di turno con calci e schiaffi. Per la dottoressa aggredita una prognosi di 3 giorni per contusione alle gambe. I carabinieri hanno denunciato la 42enne.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Urla e parolacce ai medici del Cardarelli, il video diventa virale su TikTok [ARTICOLO 08/10/2022]

Ennesima testimonianza delle condizioni difficili in cui si trovano a lavorare i medici negli ospedali napoletani. Un video, diventato virale su TikTok, mostra una giovane donna intenta ad inveire volgarmente contro il personale sanitario, in protesta ai tempi d’attesa – secondo lei – ingiustamente lunghi.

Il post sulla pagina Facebook Nessuno tocchi Ippocrate: “Queste le condizioni in cui lavoriamo nel Cardarelli”

“Queste sono le condizioni nelle quali sono costretti a lavorare il personale sanitario dell’ospedale Cardarelli di napoli. Poi continuiamo a chiederci perché nessuno voglia lavorare nella prima linea sanitaria! Anche le guardie giurate sono talmente abituati a tali atteggiamenti che passano accanto senza intervenire, chi ci deve tutelare?

La madre della ‘gentil signora’ sarà anche invalida al 100% (come ci è sembrato di ascoltare), ma è comunque seduta su una sedia e non sta in barella con flebo e ossigeno. Ergo si parla sempre di un codice bianco/verde“.