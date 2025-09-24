PUBBLICITÀ
Follia in Campania: litigano su TikTok, si danno appuntamento in strada e spara al rivale

Gianluca Spina
Prima hanno litigato e si sono insultati su TikTok, poi si sono dati appuntamento in strada per chiudere la questione: e una volta che si sono trovati uno di fronte all’altro, uno dei due ha tirato fuori una pistola e ha sparato, fortunatamente senza colpire il rivale. L’episodio è accaduto a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino. I carabinieri hanno identificato l’uomo che avrebbe sparato, che è stato sottoposto al guanto di paraffina, e sono alla ricerca dell’arma.

