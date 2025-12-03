PUBBLICITÀ
Formazioni ufficiali Napoli-Cagliari: Conte si affida alle seconde linee

Gianluca Spina
Ultima modifica:
Conte sorprende e ridisegna il Napoli in vista del match di Coppa Italia contro il Cagliari. Tanti i cambi rispetto all’undici che ha battuto la Roma all’Olimpico soltanto tre giorni fa.

Le scelte di Conte e Pisacane per Napoli-Cagliari

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino. All. Conte

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Di Pardo, Luperto, Rodriguez, Obert; Deiola, Adopo; Kilicsoy, Gaetano, Luvumbo; Pavoletti. All. Pisacane

Napoli-Cagliari: dove vederla in tv

La partita Napoli-Cagliari, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-26, si disputerà mercoledì 3 dicembre 2025, dalle ore 18:00, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La gara sarà visibile in diretta TV su Italia Uno ma anche in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.

 

