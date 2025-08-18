Tragedia in vacanza, Francesco muore dopo un tuffo a Polignano

PUBBLICITÀ

Tragedia durante la vacanza con gli amici tra le spiagge della Puglia. Francesco Aronica, un 23enne originario di Catania, è morto dopo un tuffo a Polignano a Mare. Il giovane si trovava all’insenatura di Lama Monachile, quando è avvenuto l’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe lanciato da un’altezza di circa 6 metri sbattendo la testa contro una roccia prima dell’impatto con l’acqua. Nonostante il pronto intervento del 118 e dei vigili del fuoco per aiutare il 23enne Francesco è morto poco dopo all’ospedale di Monopoli.

Il cordoglio per Francesco Aronica

Aronica giocava con i Catania Elephants, squadra di football americano. “Ti ho visto crescere…

eri un ragazzo pieno di vita e con un sorriso dolce e contagioso.

Da quella sera che con altre piccole pesti del flag avevi usato il mio casco della moto come canestro per cubetti di ghiaccio e patatine ti salutavo con un’amorevole sberla… e tu mi sorridevi sempre con affetto. Era diventato il nostro rito.

Sei cresciuto come persona e come atleta.

Ci siamo rivisti a Roma dove hai fatto una bella esperienza sportiva e umana con i Ducks Lazio.

Poi sei diventato uno dei più forti ricevitori degli Elephants Catania, riuscivi a meravigliarmi con gesti atletici inusuali e di grande tecnica.

Nella finale di quest’anno mi avevi detto: coach se segno me lo regali il tuo casco ? Ci siamo abbracciati…

Ieri sera mi hanno chiamato al cellulare Gianmarco e Antonello, una notizia tremenda, non sono riuscito ad alzarmi dalla sedia pensando alla tragedia e al dolore di una vita drammaticamente persa a questa giovane età.

Quest’anno la famiglia Elephants sta vivendo dei momenti di grande dolore e tristezza con la perdita di persone importanti e strappate prematuramente alla vita.

Cicciuzzo, troppo presto ! troppo presto !! ti voglio ricordare come in questa foto, grintoso, forte, determinato, gioioso.

Non ti preoccupare, mantieni il tuo sorriso quando ci incontreremo nuovamente ti saluterò con un’amorevole sberla….

Con gli occhi lucidi ti abbraccio con grande affetto.

🖤#2 Francesco “Ciccio” Aronica“, scrive Renato Glo.