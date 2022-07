Tragedia Marmolada, oltre 19 dispersi nel crollo del ghiacciaio: già 6 vittime accertate [VIDEO]

Tragedia sulla Marmolada, la “Regina delle Dolomiti” al confine tra le province di Trento e Belluno, che tocca la sua quota massima a Punta Penia (3.343 m). E’ di almeno 6 morti il bilancio delle vittime nella valanga provocata dal crollo di un saracco di ghiaccio: sono ancora in corso le operazioni di riconoscimento. I soccorsi hanno recuperato 8 feriti, di cui 2 gravi. Li hanno ricoverati negli ospedali di Trento, Bolzano, Belluno e Treviso. Hanno anche fatto evacuare 18 persone.

Tragedia sulla Marmolada: il bilancio delle vittime

Hanno identificato 4 delle 6 vittime. Si tratta di 3 cittadini italiani, mentre il quarto è di nazionalità ceca. Restano da identificare un uomo ed una donna. Fra i dispersi ci sono sicuramente italiani, tedeschi, cechi e romeni. Secondo le ricostruzioni le vittime potrebbero essere almeno 30, e tra loro potrebbe esserci anche un bambino di 9 anni. A Canazei intanto sono arrivati due gruppi di parenti delle vittime e dei dispersi. I corpi finora recuperati sono stati ricomposti in una camera ardente nel palaghiaccio della cittadina, dove si svolgerà il riconoscimento dei corpi.

Il video del distacco del ghiacciaio

Il distacco del seracco dalla calotta sommitale del ghiacciaio della Marmolada, sotto Punta Rocca, ha provocato una valanga di neve, ghiaccio e roccia. Che nel suo passaggio di circa 2 chilometri lungo il versante trentino ha coinvolto anche il percorso della via normale, mentre si trovavano lì diverse persone in cordata. Il distacco, secondo le prime informazioni del Soccorso Alpino, si è verificato nei pressi di Punta Rocca lungo l’itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta. Proprio sabato sul ghiacciaio della Marmolada era stato raggiunto il record delle temperature, con circa 10 gradi in vetta.

Un mare di ghiaccio e detriti ha travolto ogni cosa per diversi chilometri

“Un mare di ghiaccio e detriti che da quota 3.200 è arrivato a circa 1.800 metri. Sono rimaste ferite le persone che erano ai margini di questa marea e sono state investite dai detriti o dallo spostamento d’aria. Una tragedia che non era prevedibile, malgrado il grande caldo”. Aggiunge il capo del Soccorso Alpino Nazionale Maurizio Dellantonio. “Questa è una giornata di lutto per il Trentino”. Ha commentato così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, affiancato dal dirigente generale del Dipartimento protezione civile Raffaele De Col. Entrambi intervenuti in serata nel corso di un incontro con la stampa presso la sala operativa allestita a Canazei nella caserma dei Vigili del fuoco volontari, sede anche del Soccorso alpino. Fugatti ha seguito la situazione sul posto, mantenendosi in contatto con il premier Mario Draghi. Ma anche con il capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, oltre che con i presidenti della Provincia autonoma di Trento Arno Kompatscher e della Regione Veneto Luca Zaia.

I racconti di sopravvissuti e soccorritori

La valanga sul ghiacciaio della Marmolada è “un disastro inimmaginabile, una carneficina tale che solo difficilmente ci permetterà di identificare con esattezza l’identità delle vittime perché i corpi sono stati smembrati” dalla colata di ghiaccio e sassi. E’ quanto apprende l’ANSA dagli inquirenti. I sopravvissuti scampati alla tragedia raccontano scene apocalittiche. Come riporta Il Corriere della Sera, tra questi c’erano Stefano Dal Moro, ingegnere di Borso del Grappa, e la sua compagna israeliana, che rispetto alle due cordate travolte dal ghiaccio si trovavano più in su di nemmeno 100 metri. “Siamo dei miracolati. Eravamo poco più in alto rispetto al punto in cui ci sono state le vittime. Prima il vento dall’alto, poi c’è stato un rumore sordo ed è venuto giù quel mare di ghiaccio. In questi casi è inutile scappare, puoi solo pregare che non venga dalla tua parte. Ci siamo abbracciati forte e siamo rimasti accucciati mentre la massa di ghiaccio ci passava davanti”.