Francesco Totti e Ilary Blasi, l’addio è ufficiale: arriva il comunicato della coppia

Era nell’aria da mesi, e adesso la conferma è arrivata. Francesco Totti e Ilary Blasi si separano. La crisi della coppia, che ha tre figli, era già emersa nei mesi scorsi. La chiusura formale del rapporto tra l’ex calciatore della Roma e la showgirl sarà annunciata con un comunicato congiunto, da diffondere alle 19 dell’11 luglio. A darne comunicazione è il Corriere della Sera.

Diciassette anni di matrimonio per Francesco Totti e Ilary Blasi

Si chiude così dopo 17 anni di matrimonio una delle love story più importanti d’Italia con tanto di nozze celebrate in diretta nazionale e i tanti attestati di affetto durante i momenti più importanti delle carriere del calciatore e della presentatrice.

La notizia era nell’aria da mesi, da quando Dagospia svelò il presunto tradimento di Totti con Noemi Bocchi confermando le voci di una imminente separazione con la moglie. Erano seguite smentite più o meno convincenti, ma sui social e nella vita privata nessuno aveva rivisto Totti e Ilary di nuovo uniti e si parlava di una convivenza ormai da separati in casa.

Una notizia bomba per una delle coppie più amate. A mandare in frantumi le nozze proprio la presenza della Bocchi, incontrata durante un torneo di Padel e avvistata allo stadio vicino allo storico capitano romanista. Ilary e Francesco hanno 3 figli: Cristian, Chanel e Isabel.

LE TAPPE DELL’ADDIO

Dopo anni in cui il rapporto non aveva mai subito scossoni. se si esclude il gossip di un presunto flirt di Francesco con Flavia Vento alla vigilia delle nozze (sempre smentito). da sei mesi sulla coppia Totti – Blasi c’erano nubi nere. Nerissime. Dagospia ha svelato la crisi di cui a Roma si parlava da un po’, facendo nomi e cognomi. A mandare in frantumi le nozze sarebbe stata la presenza di una terza persona, Noemi Bocchi. Si tratta di una ragazza romana, conosciuta dall’ex capitano della Roma ad un torneo di padel.

Erano uscite foto di lei allo stadio e da quel momento le indiscrezioni erano fioccate. I presunti tradimenti anche di Ilary, la difficoltà di Totti a gestire la famiglia di lei, le discussioni dopo l’addio al calcio. I due avevano provato a ricucire: la Blasi era andata a Verissimo a smentire tutto, prendendosela anche con i giornali, Totti aveva fatto una serie di storie Instagram fuori da un ristorante chiedendo soprattutto rispetto per i figli.