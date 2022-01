Paura a Frattamaggiore, 13enne accoltellato alla schiena e ferito al volto

Attimi di paura a Frattamaggiore dove la sera del 2 gennaio, in via Roma, un giovane è stato accoltellato diverse volte alla schiena e ferito al volto. Come riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, l’aggressore è poi fuggito. Vittima un ragazzo di 13 anni che stava sostando nei pressi di un negozio di telefonia. Il giovane, di Carditello, è stato subito soccorso è trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio dove, fortunatamente, i sanitari sono riusciti a intervenire per tamponare le ferite. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.