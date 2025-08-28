PUBBLICITÀ
Fugge al posto di blocco a Giugliano, guidava senza patente

Redazione Internapoli
Nell’ambito del finanziamento ministeriale per la progettualità Terra dei Fuochi, sotto l’egida della Prefettura di Napoli, continua l’azione di contrasto soprattutto in alcune zone del territorio, attigue ai campi rom, da parte del personale della Polizia Municipale di
Giugliano.

In particolare in una circostanza mentre veniva effettuava un posto di controllo in via Carafiello, si intimava l’alt ad un Fiat Doblò, con targa italiana e con logo di una nota società di soccorso stradale, che arrivato nei pressi degli agenti accelerava pericolosamente e si dava alla fuga. I due equipaggio si ponevano all’inseguimento del veicolo che, dopo circa due km veniva fermata in sicurezza. Alla guida risultava una donna di etnia rom di anni 35, in stato interessante.

L’auto è risultata priva di copertura assicurativa e di revisione obbligatoria scaduta dal 2020, mentre la conducente non aveva mai conseguita la patente di guida. Il veicolo è stato sottoposto sequestro amministrativo.

La conducente è stata sanzionata per non aver ottemperato all’obbligo di fermarsi, per cui non è previsto il pagamento immediato in misura ridotta, per mancata copertura assicurativa, per mancata revisione e per guida senza patente, per un importo complessivo pari ad almeno 6.300 euro.  Sono in corso ulteriori accertamenti sul veicolo.

 

