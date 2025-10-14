PUBBLICITÀ

Il volo WizzAir proveniente da Sharm el-Sheikh in Egitto e diretto a Roma ha dovuto fare un atterraggio di sicurezza a Napoli.

Contrariamente a quanto inizialmente circolato, relativamente a del fumo che sarebbe stato notato nella stiva, si sarebbe trattato di un problema tecnico. A bordo dell’aereo, oltre a molti turisti, c’erano anche giornalisti e operatori che hanno seguito il summit di pace su Gaza a cui ha partecipato anche la premier Giorgia Meloni.

PUBBLICITÀ

Fumo sull’aereo da Sharm el-Sheikh diretto a Roma, atterraggio di sicurezza a Napoli per il volo

L’atterraggio nell’aeroporto di Capodichino è stato disposto per motivi di sicurezza, per consentire di svolgere i necessari controlli. I Vigili del Fuoco hanno effettuato le prime verifiche sull’aereo ed è stato avviato lo sbarco dei passeggeri. Successivamente si procederà con nuovi accertamenti.

Il volo proveniva dalla città sul Mar Rosso, dove ieri è stato firmato l’accordo di pace tra Hamas e Israele, presieduto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, dopo la liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas. L’Italia contribuirà alla stabilizzazione della Striscia di Gaza con l’invio di propri militari.

La nota di WizzAir

Con una nota WizzAir ha fatto sapere che il volo W4 6118, diretto a Fiumicino, “è stato dirottato su Napoli a causa di un imprevisto problema tecnico” e ringrazia piloti e personale di cabina “per per aver garantito la sicurezza di tutti durante l’atterraggio e per aver preso la giusta decisione di dirottare l’aereo”.

L’aeromobile, spiega la compagnia, è atterrato in sicurezza e tutti i passeggeri sono sbarcati illesi. Inoltre, “non vi erano segni di fumo o incendio a bordo”. Wizzair aggiunge che “tuttavia, poiché la sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio è la nostra massima priorità, il team di manutenzione della compagnia sta effettuando un’ispezione approfondita dell’aeromobile seguendo i protocolli”. Per i passeggeri è stato predisposto il trasporto in pullman verso la destinazione finale, quindi l’aeroporto romano di Fiumicino.