Morto a 300 km orari, polemica sul funerale di Nicholas: rombo di Ferrari, soldi, neomelodici e murales

Sembrava più una celebrazione in pieno stile e tradizione rom che un funerale. Champagne, palloncini bianchi e blu che simulano una collana con una croce poi liberata in aria, cantante neomelodico e auto di lusso, rombanti. Ferrari rossa, nera e gialla che nella notte hanno sgasato in via Raoul Follereau. Uno scenario, quello vissuto nelle ultime 24 ore a Vecchia Ponte di None – quartiere della periferia est di Roma – per celebrare i funerali di Nicholas Orsus Brischetto. È così che Roma Today definisce l’ultimo saluto da parte di amici e parenti del giovane deceduto dopo lo schianto a folle velocità nella Capitale.

Il ragazzo 21enne ha perso la vita dopo l’impatto a 300 chilometri all’ora sul grande raccordo anulare. Il giovane, amante dei ‘bolidi’, era alla guida di una Audi R8 coupé la notte del 18 luglio scorso. All’altezza del chilometro 37 e 500 del Gra, quando il contatore superava di gran lunga il limite di velocità, Nicholas ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato. La vettura – come scrive Roma Today – si è trasformata in una pallina da flipper.

Il murale e gli omaggi al funerale di Nicholas

Una carambola fatale per il ragazzo, che OMha perso la vita sul colpo. L’amico, che è rimasto ferito anche se non gravemente, ha ripreso tutta la scena. E quel filmato ha fatto il giro del web. In effetti, sul profilo di Nicholas non è difficile trovare video di quel genere: su TikTok, infatti, ci sono immagini che lo ritraggono mentre tocca i 320 chilometri orari. Inevitabile – si fa per dire – quindi il tributo di amici e parenti con corse e sgommate in Ferrari nella notte tra il 25 e il 26 luglio scorso, poco prima del suo funerale celebrato alla basilica di San Lorenzo fuori le Mura.



Per ricordarlo, è stato anche dipinto un maxi murale fatto in un giorno sulla facciata della palazzina popolare. Nel ritratto c’è la faccia di Nicholas Orsus Brischetto, grande diversi quelle che piacevano a lui.

Le parole di Sfera Ebbasta

Ad intervenire ci ha pensato anche il rapper SferaEbbasta che ha deciso di lanciare un appello perché Brischetto, mentre guidava superando il limite di velocità, stava proprio ascoltando un suo pezzo “M’ Manc”.

“Dopo la tragedia successa a Roma ci tengo a fare un appello a tutti i miei followers – ha scritto in una storia su Instagram – Non mettevi alla guida se avete bevuto o se non siete in grado di guidare. Siamo tutti giovani e ci vogliamo tutti divertire. A tutti piacciono le feste, le serate e le belle macchine, però per favore usate sempre la testa: la vita è solo una e non ha prezzo”.