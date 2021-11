Si torna a sparare a Napoli, agguato a Fuorigrotta

Si torna a sparare a Napoli. Poco fa una sparatoria è avvenuta a Fuorigrotta in piazza Italia nei pressi del bar Troncone. Un uomo è stato ferito: si tratta di Andrea Merolla, incensurato ma, secondo gli inquirenti, con amicizie riconducibili proprio ai Troncone. Sul posto gli agenti del commissariato San Paolo. Ancora da definire l’esatta dinamica: non è ancora chiaro se l’agguato sia stato diretto contro il giovane o se Merolla sia stato ferito nel corso della più classica delle stese. La zona già in passato è stata teatro di episodi simili. Da mesi la situazione criminale a Fuorigrotta era di calma apparente, quest’ultima azione potrebbe riaccendere tensioni mai sopiti in una zona dove l’evoluzione criminale è in continuo divenire.