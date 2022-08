Furti negli appartamenti a Secondigliano, preso uno della banda: è caccia al complice

Scoperto mentre aveva fatto da poco ‘visita’ in un appartamento di Secondigliano. Quartiere dove nei giorni scorsi sono stati registrati numerosi furti con appartamenti svaligiati di ogni bene e con gli ignari proprietari in vacanza. Ieri sera a rimettere le cose a posto ci hanno pensato gli agenti del commissariato di Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito). Erano da poco passate le 2 di notte quando una volante del commissariato ha ricevuto una segnalazione dalla centrale operativa. Giunti in via Privata detta Maffettone gli agenti hanno notato due uomini che scavalcavano dal cancello di un condominio.

i poliziotti in breve tempo si sono posti all’inseguimento dei due, fuga protrattasi fino alla vicina via Cassano dove Zlatan Stojkovic è stato così bloccato e arrestato. Il 32enne di nazionalità serva ha colpito anche uno degli agenti per evitare l’arresto venendo infine bloccato mentre il complice è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Giunti presso l’appartamento i poliziotti si sono resi conto che era vuoto con i proprietari in vacanza in Calabria subito avvisati di quanto accaduto. Secondo la prima ricostruzione Stojkovic e il complice erano penetrati all’interno dell’appartamento utilizzando dei cacciaviti per forzare una porta-finestra, arnesi poi recuperati dagli agenti.