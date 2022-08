Osimhen al Manchester per CR7, Adl chiede 140 mln di euro e ingaggio pagato. Mario Rui: “Pronti ad accoglierlo”

Cristiano Ronaldo offerto al Napoli, per Osimhen servono almeno 140 milioni! Lo scrive l’edizione online del Corriere dello Sport: “Jorge Mendes sta lavorando per portare CR7 in una squadra che gioca la Champions e sta progettando un’offerta del Manchester United per il centravanti nigeriano

Un’ipotesi molto complicata da realizzare a poco meno da una settimana dalla chiusura del mercato, anche perché il Napoli non ha intenzione di sedersi a trattare per la cessione di Osimhen. Solo un’offerta intorno ai 140 milioni potrebbe far riflettere De Laurentiis. Ma al momento di concreto non c’è niente”.

Arrivano conferme: Cristiano Ronaldo è una possibilità per il Napoli e De Laurentis ci sta pensando. Questo è quanto riferisce la redazione di Sky Sport sulle voci di un clamoroso arrivo in azzurro del portoghese. Quello che farà la differenza sarà l’offerta del club inglese per Osimhen e la disponibiltà a partecipare al pesante ingaggio di Ronaldo.

RPN – Conferme sulla trattativa Ronaldo-Osimhen: dialoghi continui ma affare complicato

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, arrivano conferme sull’operazione che vede coinvolto il Manchester United, Victor Osimhen e Cristiano Ronaldo. Fonti vicine al calciatore nigeriano ci confermano la sua eventuale disponibilità a trasferirsi allo United. Un trasferimento che per l’ex Lille corrisponderebbe anche ad un importante aumento del proprio ingaggio annuale.

Conferme che arrivano anche sul grande piano di Jorge Mendes, che sta provando a tessere i contatti tra Napoli e Manchester United, e coinvolgere una contropartita stellare come Cristiano Ronaldo. I dialoghi sono continui, ma l’intreccio resta difficile. Non solo per i tempi ristretti dovuti alla quasi fine del calciomercato, ma anche per le cifre e per la valutazione tecnica che il Napoli fa di Victor Osimhen.

Mario Rui ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Cristiano Ronaldo a Napoli sarebbe motivato? Si esalta in ambienti così caldi. Per me è il più forte di tutti i tempi a livello nazionale, uno dei più forti di sempre a livello mondiale: è un punto di riferimento, un vero idolo del Portogallo. Cristiano è Cristiano, poi le chiacchiere le lascio fare agli altri. Sono un suo tifoso. Lo spogliatoio sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte? Chiaramente: qualsiasi tipo di spogliatoio sarebbe pronto a riceverlo, non ci sarebbero problemi. Sarebbe motivo di grande motivazione. Concorrenza stimolante? Io le motivazioni le cerco sempre dentro di me, voglio migliorarmi ogni giorno, come fanno anche i miei compagni. Questo deve essere l’obiettivo del singolo ma anche della squadra, bisogna sempre fare meglio del giorno precedente”.