Furto a Marano, rubata l’auto di don Luigi Merola: “È la seconda volta”

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Nuovo furto d’auto nel parco Maria Rosaria, a Marano. Questa volta i ladri hanno preso di mira la vettura di servizio utilizzata da don Luigi Merola, il sacerdote che vive nel complesso residenziale e da anni è impegnato a Napoli con la Fondazione ’A Voce d’ ’e Creature, realtà che sostiene bambini, ragazzi e famiglie in difficoltà. Il furto, si legge su Il Mattino, è stato scoperto nelle ultime ore e sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali responsabili. Si tratta del secondo episodio che coinvolge un’auto utilizzata dal sacerdote nello stesso parco. Circa un anno e mezzo fa, infatti, un’altra vettura era stata rubata e successivamente ritrovata. Il nuovo caso riporta l’attenzione sulla sicurezza all’interno del complesso residenziale. I militari stanno verificando gli elementi disponibili, compresa l’eventuale presenza di immagini di videosorveglianza che possano fornire indicazioni utili alle indagini.