Furto con la tecnica della ‘ruota bucata’, beccato 36enne di Napoli

Furto con la tecnica della ‘ruota bucata’ a Formia, preso 36enne di Napoli. I Carabinieri della locale Stazione, al termine di specifica attività d’indagine, hanno denunciato, in stato di libertà per furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito, un 36enne della provincia di Napoli.

L’uomo è stato identificato quale autore del furto del cosiddetto ”metodo della ruota bucata”, condotto lo scorso 8 febbraio nel parcheggio del supermercato Lidl di Formia ai danni di un uomo di 60 anni della provincia di Caserta. A quest’ultimo, mentre era intento a sostituire il pneumatico precedentemente bucato dal denunciato, gli è stato sottratto il borsello contenente effetti e documenti personali di cui una carta di credito successivamente utilizzata per tentativo di prelievo.

LA TECNICA DELLA RUOTA BUCATA

Quello della gomma bucata spesso non è un contrattempo o un inconveniente, ma un vero e proprio trucchetto usato dai furbetti che vogliono svaligiare l’auto che hanno puntato, mentre il proprietario procede a cambiare la gomma. Nel corso di questi ultimi mesi i furti delle auto sono aumentati un po’ dappertutto, sia in città, che nei parcheggi fuori città, così come in autostrada presso gli Autogrill. I ladri bucano la gomma perché vogliono appropriarsi degli oggetti che si trovano all’interno del mezzo.

Lo fanno proprio mentre il proprietario è abbastanza lontano da non rendersi conto di quanto stia accadendo. Così quando torna e si rende conto della gomma bucata, provvede alla sostituzione o alla riparazione, lasciando magari i finestrini aperti, la portiera, oppure il bagagliaio spalancato per ragione di praticità. In quel momento chi aspetta per entrare in azione, ha tutto il tempo e la possibilità di farlo senza dare nell’occhio, quindi porta via tutto. Nonostante i controlli di sicurezza siano tantissimi, i ladri, soprattutto quelli esperti, più furbi riescono a fare quel che vogliono quando vogliono.