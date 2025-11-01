Furto nel pub a Meta di Sorrento, ladro incastrato dal giubbino uguale al Comandante

PUBBLICITÀ

Nella mattinata di oggi i Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo ritenuto gravemente indiziato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla recidiva infraquinquennale. L’episodio risale alla notte del 26 gennaio 2025, quando l’indagato avrebbe infranto con un estintore la porta d’ingresso di un pub a Meta, per poi introdursi all’interno del locale e forzare il registratore di cassa, impossessandosi di circa 1.500 euro.

Le indagini, coordinate dalla Procura e condotte dai Carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento, hanno permesso di risalire al presunto autore grazie a una complessa attività di ricostruzione investigativa. Decisive le immagini di videosorveglianza, l’analisi dei dati di traffico telefonico e le registrazioni della “scatola nera” di un’auto a noleggio, utilizzata per commettere il colpo. A completare il quadro probatorio, anche alcune testimonianze raccolte dagli inquirenti.

Un ulteriore riscontro è arrivato durante una perquisizione domiciliare, nel corso della quale i militari hanno rinvenuto un giubbotto di una nota marca perfettamente corrispondente a quello indossato dal ladro ripreso dalle telecamere del locale. Al termine delle formalità di rito, l’indagato è stato posto ai domiciliari e sottoposto al controllo elettronico. Le indagini proseguono per verificare eventuali altri episodi riconducibili allo stesso autore. La svolta nelle indagini è avvenuta quanto il Comandante di Stazione, avendo lo stesso giubbino utilizzato dall’indagato, ha fatto la prova con le telecamere facendo lui da “modello indossatore” verificando così il combaciare esatto delle immagini.