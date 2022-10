Gaeta già si veste per Natale, ma è polemica per le luci: “Con l’aumento delle bollette andrebbero evitate”

Gaeta già si veste per Natale. Da oggi si è iniziato a lavorare per allestire “FAVOLE DI LUCE” Edizione 2022-23. Via le installazioni “Tra stelle e coralli”, quindi allestimento tutto nuovo sul centralissimo Corso Cavour. Così come nella villa Traniello che non ospiterà più “Re leone e la foresta incantata” – Confermato anche quest’anno il bellissimo “Drago Zu” che era in piazza XIX maggio lo scorso anno. Queste le primissime indiscrezioni per la nuova edizione di Favole di Luce. Non è stato fornito ancora il programma ufficiale della manifestazione, per questo si dovrà attendere ancora qualche settimana. Fissata la data di accensione e inaugurazione: Sabato pomeriggio 29 ottobre.

Qualcuno però ha criticato la scelta: “Considerando la situazione attuale Mondiale ,con i grossi aumenti di costi energetici, mi sembra una scelta molto avventata. Detto questo, credo che l’amministrazione comunale farebbe meglio ad impiegare questi soldi a sistemare tombini, alla pulizia dei torrenti, all’abbattimento della parte rimasta della Vetreria. In tal modo si eviterebbe il ripetersi dei fenomeni che ci sono stati qualche giorno fa,in caso di piogge abbondanti, che sicuramente si ripeteranno”. “

Ma la crisi energetica ed economica è finita, le famiglie che non arrivano a pagare le bollette aumentate è una Bugia , siamo tutti ricchi in primis chi sta al comune a prendere tali decisioni”

