Melito in lacrime per Gaetano, il 32enne muore in strada
Melito in lacrime per Gaetano, il 32enne muore in strada

Stava guidando la sua auto tra le strade di Melito quando, all’improvviso, ha accusato un malore. Gaetano Capozzi è stato soccorso dall’ambulanza in via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Purtroppo i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno condotto i primi accertamenti.

Secondo le prime informazioni raccolte, il 32enne avrebbe tamponato un altro automobilista. Quest’ultimo è sceso dall’auto per lamentarsi del sinistro, ma ha fatto la terribile scoperta. Il traffico della città è andato in tilt.

Malore alla guida, addio alla giovane Sofia

La comunità di Mercato San Severino è sconvolta per la prematura scomparsa di Sofia Ansalone, una giovane di appena 21 anni, deceduta in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio del 16 gennaio.

Il dramma si è consumato intorno alle 14.30 nella frazione Torello. La ragazza, uscita da poco dalla propria abitazione e presumibilmente diretta al lavoro, aveva percorso solo poche decine di metri quando, con ogni probabilità a causa di un improvviso malore, ha perso il controllo della sua auto. Il veicolo è andato a impattare contro un furgone.

Alcuni passanti, resisi subito conto della gravità della situazione, hanno allertato il 118. I sanitari, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato la giovane priva di conoscenza e hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione, proseguite durante la corsa d’urgenza verso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Gaetano Fucito” di Mercato San Severino.

Redattore del giornale online Internapoli.it. Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 2013.

