Melito in lacrime per Gaetano, il 32enne muore in strada

Stava guidando la sua auto tra le strade di Melito quando, all’improvviso, ha accusato un malore. Gaetano Capozzi è stato soccorso dall’ambulanza in via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Purtroppo i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno condotto i primi accertamenti.

Secondo le prime informazioni raccolte, il 32enne avrebbe tamponato un altro automobilista. Quest’ultimo è sceso dall’auto per lamentarsi del sinistro, ma ha fatto la terribile scoperta. Il traffico della città è andato in tilt.

Malore alla guida, addio alla giovane Sofia

La comunità di Mercato San Severino è sconvolta per la prematura scomparsa di Sofia Ansalone, una giovane di appena 21 anni, deceduta in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio del 16 gennaio.

Il dramma si è consumato intorno alle 14.30 nella frazione Torello. La ragazza, uscita da poco dalla propria abitazione e presumibilmente diretta al lavoro, aveva percorso solo poche decine di metri quando, con ogni probabilità a causa di un improvviso malore, ha perso il controllo della sua auto. Il veicolo è andato a impattare contro un furgone.

Alcuni passanti, resisi subito conto della gravità della situazione, hanno allertato il 118. I sanitari, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato la giovane priva di conoscenza e hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione, proseguite durante la corsa d’urgenza verso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Gaetano Fucito” di Mercato San Severino.