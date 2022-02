«Mi scoppia la testa, aiutatemi», Gaia muore a 25 anni. I medici: «Morte inspiegabile»

Aveva trascorso la giornata in bici con gli amici, poi ha accusato un forte mal di testa ed è morta quattro giorni dopo in ospedale a soli 25 anni. Il decesso di Gaia Young, avvenuto lo scorso 21 luglio in Gran Bretagna rimane un mistero su cui ora l’ospedale ha aperto un’indagine interna. La notizia è trapelata solo pochi giorni fa ed è stata uno shock per il Regno Unito, dove la ragazza è conosciuta per essere la sorella dello scrittore e commentatore Toby Young e la figlia di Lord Michael Young, morto quando lei aveva solo 5 anni.

I medici hanno definito inspiegabile la morte della giovane, che non aveva problemi di salute pregressi nè era positiva al Covid. Anche l’autopsia non è riuscia a dare risposte: il decesso sarebbe avvenuto per “edema celebrale“, una condizione pericolosa che porta allo sviluppo di liquidi nel cervello, facendolo gonfiare. Ma la causa di questo edema, che secondo i medici si è sviluppato rapidamente, rimane sconosciuta. La madre Dorit Young sostiene che i medici hanno sbagliato la diagnosi e «hanno interpretato male i segni» mentre le condizioni di Gaia peggioravano.