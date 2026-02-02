PUBBLICITÀ

Maxi sequestro di carburanti a San Marco Evangelista da parte della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle hanno posto sotto sequestro circa 184mila litri di prodotti energetici, tra cui 155mila litri di gasolio per autotrazione “Designer Fuel”, 11mila litri di olio lubrificante e 18mila litri di additivo, per un’evasione d’imposta stimata in circa 120mila euro.

Il carburante era stoccato in tre autocisterne con targa italiana e in 163 contenitori in plastica da mille litri ciascuno, ed era destinato alla commercializzazione illecita.

Gasolio di contrabbando nel Casertano, maxi sequestro da oltre 180mila litri

L’operazione è stata condotta dai Finanzieri del Gruppo di Nola nel corso di un servizio di controllo sul territorio. I militari hanno notato i movimenti sospetti di un’autocisterna intestata a una società già nota per violazioni in materia di accise. Dopo aver seguito il mezzo fino all’area industriale di San Marco Evangelista, i finanzieri sono intervenuti nel sito, sorprendendo quattro persone mentre travasavano gasolio di contrabbando da appositi contenitori in plastica, i cosiddetti “cubotti”, all’interno dell’autocisterna, utilizzando un’elettropompa.

Nel corso dell’intervento sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati documenti di accompagnamento relativi al trasporto di una modesta quantità di gasolio regolarmente acquistata, utilizzati dall’organizzazione per coprire fittiziamente carichi ben più consistenti di prodotto di contrabbando.

Al termine delle indagini, i quattro soggetti sono stati denunciati per il reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici. Il principale responsabile, affittuario del sito industriale, è stato arrestato in flagranza di reato. In sede di convalida, il gip del Tribunale ha successivamente disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.