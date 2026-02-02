PUBBLICITÀ
HomeCronacaGasolio di contrabbando nel Casertano, maxi sequestro da oltre 180mila litri
CronacaCronaca locale

Gasolio di contrabbando nel Casertano, maxi sequestro da oltre 180mila litri

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Gasolio di contrabbando nel Casertano, maxi sequestro da oltre 180mila litri
Gasolio di contrabbando nel Casertano, maxi sequestro da oltre 180mila litri
PUBBLICITÀ

Maxi sequestro di carburanti a San Marco Evangelista da parte della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle hanno posto sotto sequestro circa 184mila litri di prodotti energetici, tra cui 155mila litri di gasolio per autotrazione “Designer Fuel”, 11mila litri di olio lubrificante e 18mila litri di additivo, per un’evasione d’imposta stimata in circa 120mila euro.

Il carburante era stoccato in tre autocisterne con targa italiana e in 163 contenitori in plastica da mille litri ciascuno, ed era destinato alla commercializzazione illecita.

PUBBLICITÀ

Gasolio di contrabbando nel Casertano, maxi sequestro da oltre 180mila litri

L’operazione è stata condotta dai Finanzieri del Gruppo di Nola nel corso di un servizio di controllo sul territorio. I militari hanno notato i movimenti sospetti di un’autocisterna intestata a una società già nota per violazioni in materia di accise. Dopo aver seguito il mezzo fino all’area industriale di San Marco Evangelista, i finanzieri sono intervenuti nel sito, sorprendendo quattro persone mentre travasavano gasolio di contrabbando da appositi contenitori in plastica, i cosiddetti “cubotti”, all’interno dell’autocisterna, utilizzando un’elettropompa.

Nel corso dell’intervento sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati documenti di accompagnamento relativi al trasporto di una modesta quantità di gasolio regolarmente acquistata, utilizzati dall’organizzazione per coprire fittiziamente carichi ben più consistenti di prodotto di contrabbando.

Al termine delle indagini, i quattro soggetti sono stati denunciati per il reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici. Il principale responsabile, affittuario del sito industriale, è stato arrestato in flagranza di reato. In sede di convalida, il gip del Tribunale ha successivamente disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati