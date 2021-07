Provincia di Napoli in lacrime per Gennaro, il 49enne è morto in una cabina telefonica

Una terribile tragedia quella che si è consumata a Suzzara, in provincia di Mantova. Un 49enne originario di Torre Annunziata, Gennaro Sabatino, ha perso la vita all’interno di una cabina telefonica. L’uomo lavorava in passato come operaio, ma negli ultimi tempi – riporta la Gazzetta da Mantova – ha dovuto affrontare anche diversi problemi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gongaza per accertare che il decesso sia avvenuto per cause naturali.

L’allarme ed i soccorsi

A lanciare l’allarme un compagno di Sabatino, un altro fissa dimora che, accortosi del malore del 49enne, ha provato a soccorrerlo e inoltre ha chiamato il 118, purtroppo invano. Purtroppo i soccorsi e i tentativi di rianimare il 49enne sono stati inutili. L’uomo è stato dichiarato deceduto dal medico di turno.

Le dediche

«Non te dovevi andare via così. Mi hai lasciato un vuoto immenso. Avevamo ancora tante cose da fare insieme con le bimbe. Non riesco a capire perché non mi hai chiamato? Perché non mi hai detto che eri qui? Non riesco ad accettare questo, ma stai tranquillo io starò vicino a Mario e a Clelia. Ti terrò sempre nel mio cuore». Questa, invece, una delle dediche per Gennaro arrivate sui social dopo l’apprensione della tragica notizia.