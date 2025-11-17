Geolier tra la sua gente, videoclip tra il rione Gescal e la metro di Scampia

PUBBLICITÀ

Dopo l’uscita di “Fotografia” la raffica di colpi dell’artista partenopeo sembra non volersi fermare qui, infatti Geolier ha registrato il video ufficiale del suo nuovo singolo tra la sua gente tra il rione Gescal, dove è nato e cresciuto, e Scampia.

Scene di giubilo per un artista che ancora una volta dimostra di essere dalla parte del popolo, coerente con il proprio percorso di crescita!

Ha scelto la stazione Eav della metropolitana di Scampia per girare il suo ultimo video. Ed è scattato subito l’assalto dei fans. Un weekend di lavoro e ritorno alle origini per il rapper Geolier, impegnato nelle riprese del video che accompagnerà la sua prossima canzone. La troupe si è sistemata intorno alle 18 alla stazione di Scampia, dopo aver chiesto (e naturalmente ottenuto) il permesso di usare l’impianto gestito da Eav per le scene.

Dopo aver conquistato il primo posto della classifica singoli con il brano “Fotografia”, ha infatti spoilerato parte di una nuova traccia che sta incrementando ulteriormente l’hype per il suo imminente prossimo album.

Non c’è ancora una data di uscita per il progetto, ma quasi sicuramente non manca molto. Stando a quanto dichiarato da Geolier, il disco è infatti già chiuso da settimane.

Il successo di GEOLIER non si arresta.

Oltre a essere da giorni 1° in classifica su Spotify, Apple Music e YouTube con un brano completamente in napoletano, “Fotografia” (Atlantic Records Italy\ Warner Music Italy), il rapper annuncia oggi nuovi traguardi e date live: anche il terzo appuntamento allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli è sold out, replicando così il record con la tripletta dello scorso anno, e apre una data zero del suo GEOLIER STADI 2026, il 6 giugno all’Arena del Mare 42° 15° di Termoli (CB).

25 anni, classifiche dominate a ogni sua uscita, milioni di fan conquistati in tutta Italia e un nome che ha rivoluzionato l'urban nazionale. Geolier non è solo un artista, è un fenomeno puro, tra i più real dei nostri tempi, ed è destinato a rimanere nel tempo. Dopo un altro anno in cui ha collezionato successi su successi e battuto numerosi record, tornerà live nel 2026 nel corso delle seguenti date, prodotte e organizzate da Magellano Concerti: Le prevendite per la nuova data sono disponibili da domani, mercoledì 12 novembre, alle ore 11.00 su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Info biglietti su: https://www.magellanoconcerti.it/.

L’annuncio dei nuovi traguardi live arriva dopo la pubblicazione a sorpresa, poche settimane fa, di “AMEN Freestyle”, una traccia in cui ha ribadito ancora una volta di essere un fuoriclasse, e del nuovo singolo di successo, “FOTOGRAFIA” (https://wmi.lnk.to/fotografia; Atlantic Records Italy\ Warner Music Italy), primo brano ad anticipare ufficialmente il quarto disco. Forte della sua credibilità in ogni registro, con il brano mostra ancora una volta quanto sia uno degli artisti più completi e riconoscibili della scena. La sua autenticità e la sua versatilità, infatti, lo rendono senza dubbio un unicum nel panorama musicale italiano.

In pochi anni, Geolier ha conquistato le classifiche, riempito palasport, ippodromi e stadi. Ma ciò che ha costruito va oltre la musica: è un legame autentico con chi lo segue, un senso di appartenenza che trasforma l’ascolto in qualcosa di più profondo.

