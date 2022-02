Gerry muore a 24 anni in stanza, lutto in provincia di Napoli

La morte di Gerry Lepre ha devastato la famiglia e gli amici di Sant’Antonio Abate. Come riporta il Corrierino il giovane sarebbe morto nella sua camera da letto. Il giovane si trovava fuori dalla Campania poichè stava svolgendo il lavoro di tecnico nel settore della nautica navale.

Il pubblico ministero del luogo ha disposto l’autopsia per capire cosa sia accaduto al ragazzo di 24 anni. Dopo la tragica notizia di Gerry, giunta il primo febbraio, i suoi conoscenti attendono di capire la causa del decesso. A metà settimana si la salma rientrerà in Campania, dopo il dissequestro della Procura. Solo allora potranno svolgersi i funerali.

LE DEDICHE PER GERRY

“Mi sembra di stare in un incubo, ci hai lasciato troppo in fretta.. Non ci sono parole nessuno ci crede ancora che tu non ci sei più… Ti amo cuginetto mio ovunque tu sia, ci hai distrutto la vita… Riposa in pace“, scrive Marianna.

“Ciao Gerry Lepre porterò per sempre dentro di me ogni tuo sorriso e quelle poche ma belle serate, trascorse insieme. Ci hai distrutto, dai tanta forza a tutti“, commenta Agnese.