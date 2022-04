Giallo sulla salute di Putin: “Ha un cancro alla tiroide”, arriva la risposta da Mosca

La salute del leader del Cremlino Putin è sempre stata un tabù. Un giornale russo indipendente ha rivelato delle indiscrezioni subito smentite dal Cremlino. Putin è sempre stato cauto nel parlare della sua salute. Il leader ha da sempre incentrato la sua politica su una propaganda che verte anche e soprattutto sulla forza del tipico “maschio alfa”. Mai malato ed eccelso negli sport, quella dell’highlander invincibile l’immagine (irrealistica) che ha sempre cercato di proporre.

La salute “top secret” di Putin

L’ultimo episodio sul giallo della salute di Putin è quello reso noto dal giornale indipendente russo: ‘Proekt’. Il giornale è specializzato soprattutto in giornalismo investigativo, noto anche come Agentstvo. Proekt ha infatti ipotizzato che il presidente russo possa soffrire di cancro alla tiroide. Proekt ha effettuato varie ricerche per risalire alle condizioni di salute di Putin, ritenute top secret. Per risalire ai suoi problemi di salute il giornale ha indagato su dei momenti specifici in cui il presidente sembra essere “sparito”, aiutandosi anche con tutte le informazioni sull’equipe medica del leader russo. Ad ottobre il presidente Putin compirà 70 anni e il suo addetto stampa ha sempre definito la sua salute eccellente. Il giornale Proekt ha scoperto e pubblicato la lista dei medici che in questi anni hanno seguito nei vari viaggi il presidente Putin.

Il video vietato

Più di una volta, anche a seguito di incidenti legati a sport, gli addetti stampa hanno sempre definito la salute del presidente eccellente. Solo una volta a seguito di una caduta da cavallo, al presidente sfuggirono dei dettagli sulle sue condizioni. Nel 2021 dopo la caduta emerse che il leader “non riusciva a camminare“. Rilevante anche l’episodio di un video che mostrava il presidente con delle difficoltà a deambulare, zoppicante. Dettagli un po’ troppo “eccessivi” per chi come Putin salvaguarda l’immagine da maschio alfa, facendone la colonna portante della sua personalissima propaganda politica e d’immagine. Quelle immagini infatti vennero vietate, e di quella giornata fu ordinato di mostrare solo foto, mai video. Un episodio che mostra la grande attenzione che l’uomo mette nel nascondere le sue “debolezze” di salute.

L’esperto di tiroide

I casi di “sparizione” del presidente sono quelli risalenti a novembre 2012, marzo 2015, agosto 2017, febbraio 2018 e settembre 2021. Nell’ultima data è stato rivelato che il presidente era positivo al Covid, infatti ha svolto tutti gli eventi in auto-isolamento tramite video conferenza. Infine è stato poi rivelato che nel 2016/2017 Putin sia stato accompagnato da 5 medici. In alcuni casi poi l’equipe aumentava addirittura a 13 medici contemporaneamente. Tra gli esperti: neuro-chirurghi, rianimatori, specialisti in riabilitazione ma anche in lesioni spinali e persino medici specializzati in oncologia. Uno di loro sembrerebbe un medico rinomato per le sue ricerche sul cancro alla tiroide e pare che sia andato a trovarlo ben 35 volte a Sochi, città della Russia meridionale.

Per questo il giornale ha ipotizzato che il leader russo soffra di questa patologia, e con quasi certezza rivela che in generale tanti dati sulle sue condizioni di salute non vengano rivelati. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ha però fatto sapere che Putin non soffre della patologia alla tiroide. Il Cremlino smentisce subito quindi la notizia. Non sappiamo nell’effettivo quale sia la verità, quel che sappiamo però è che le notizie sulla salute di Putin sono sempre state nascoste ed evitate. Le sue condizioni passate e presenti rimangono un mistero.