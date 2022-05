Lacrime in provincia di Napoli, Gianluca muore a 16 anni dopo il malore

Ieri Gianluca Schettino è morto a 16 anni in seguito ad un malore che gli ha provocato un arresto cardiaco. Secondo il Corrierino il giovane era a casa sua al momento della tragedia. I funerali del giovane calciatore si terranno domani, alle 9,30 nella chiesa in Piazza San Leone.

LE DEDICHE DEGLI AMICI E DEGLI ALLENATORI DI GIANLUCA

Gianluca era un calciatore, infatti, tanti amici, compagni di squadra e allenatori lo stanno ricordando così : “Mister Schettino non c’è più. Un ragazzo di 16 anni, con valori ed educazione. Un lavoratore instancabile e molto riservato. Un legame che andava oltre il semplice ruolo che ricopro. Di te conserverò sempre uno splendido ricordo e, come me, i tuoi amici. Ti ricorderemo in ogni gesto, in ogni azione. Caro Gianluca a te e alla tua famiglia dedico una preghiera profonda“.

E ancora un altro commento di cordoglio: “Quando certe notizie ti raggiungono, non sai cosa pensare, nè tantomeno come comportarti. Pensi solo che non sia possibile, che tutto è così ingiusto. Sei sempre stato un ragazzo solare, con la determinazione di chi la vita la prende a morsi, di chi se la prende tutta come è giusto che sia alla tua età. Ma invece non è stato possibile e te ne sei andato prima del tempo. C’è poco da fare, c’é poco da dire, è solo così. Corri in cielo ora. Ciao Gianluca. Ciao campione”.