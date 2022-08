Gigi d’Alessio sorprende il suo fan non vedente, il complice è don Patriciello

Ieri mattina don Maurizio Patriciello è riuscito a contattare Gigi D’Alessio per fare una sorpresa ad una persona non vedente. Il parroco di Caivano ha raccontato il retroscena della vicenda che ha regalato un momento di gioia al fedele: “Si chiama M. È un fratello non vedente dalla nascita. Gli voglio tanto bene. Lunedì mattina sono stato a trovarlo. Mi accorgo che impazzisce per Gigi D’Alessio. Lo adora. Penso sia giusto farlo sapere alla persona interessata. Qualche minuto dopo – dico qualche minuto solo – ecco arrivare un video dell’artista per M. La sorpresa è grande. M. è emozionatissimo. Non gli sembra vero. Nei suoi occhi spenti ho visto scoppiare la gioia. Grazie, Gigi. Grazie, fratello dal cuore buono. Credo che lunedì mattina, insieme a me, alla famiglia di M, e ai due “angeli” che vigilano sulla mia incolumità, anche in paradiso hanno fatto festa“.

La coppia napoletana composta da Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo tornano insieme sul palco nello spettacolo “Figli di un Dio Minore” I nuovi concerti arrivano dopo il triplo appuntamento all’Arena Flegrea di Napoli dello scorso settembre e il bis con la doppia data al Palapartenope di dicembre. Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio duetteranno e si alterneranno onstage, ripercorrendo i loro indimenticabili successi, e non mancheranno divertenti “siparietti” grazie all’innata verve comica. Nella scaletta due inediti duetti, e non mancheranno i nuovi brani di “Noi due”, l’ultimo album di D’Alessio pubblicato il 18 ottobre.

A supportare i cantanti una super band formata dai musicisti di entrambi: Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre, Agostino Mennella alla batteria, Massimo Gargiulo alle tastiere e pianoforte, Guido Russo al basso, Mimmo Langella e Franco Ponzo alle chitarre, e la vocalist Milly Ascolese.

Questo il messaggio di Gigi D’Alessio: Io e @nino.dangelofficial vi aspettiamo a settembre per lo spettacolo “FIGLI DI UN RE MINORE”, con una serie di concerti tra Svizzera, Germania e Belgio 🤩 Venite numerosi, perché abbiamo tanta voglia di riabbracciarvi! 💙

Segnatevi le date 14/09 ZÜRICH, Hallenstadion 16/09 STUTTGART, Glaspalast Sindelfingen 17/09 LIÈGE, Allée du Bol d’Air 13 18/09 DÜSSELDORF, Mitsubishi Electric HALLE