Gioca 1,20 euro al bingo online e ne vince 10mila, 67enne di Marano baciata dalla fortuna

Parte nel miglior modo il mese di luglio per una 67enne di Marano di Napoli, in provincia di Napoli, che si porta a casa un jackpot di quasi 10.000 euro, riferisce Agipronews, a fronte di una spesa di soli 1,20 euro su Bingo75, il nuovissimo bingo a 75 palline di tombola.it. Il numero fortunato che ha permesso alla donna di vincere il jackpot progressivo è il 15, che sicuramente rimarrà nel cuore della vincitrice napoletana. I premi, compresi il bingo e il jackpot, sono tutti premi in soldi reali e quindi prelevabili da subito previo invio di un documento di identità.

