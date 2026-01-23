Giovane al Napoli, è fatta: Conte lo avrà a disposizione già per la Juve

PUBBLICITÀ

Il Napoli muove finalmente il mercato offensivo. In poche ore il club ha definito due cessioni e accelerato su un’operazione in entrata. Il nome in cima alla lista è quello di Giovane, esterno offensivo classe 2002 sorpresa di questa Serie A. La trattativa con il Verona è ormai alle battute finali con Manna che sta limando gli ultimi dettagli sia con il club gialloblù sia con il giocatore, con l’obiettivo di consegnarlo ad Antonio Conte nel più breve tempo possibile. L’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro, con la possibilità di chiudere già nelle prossime ore, in tempo per il big match contro la Juventus.

A sbloccare il mercato azzurro sono state però le uscite, fondamentali per rientrare nei margini di manovra. Lorenzo Lucca ha lasciato Napoli nella serata di ieri con destinazione Nottingham, dove oggi completerà le visite mediche e firmerà con il Forest. Percorso simile per Noa Lang, volato a Istanbul per iniziare la sua nuova esperienza con il Galatasaray. Le formule sono simili: prestito oneroso da 2 milioni per entrambi, con diritto di riscatto fissato a 35 milioni per Lucca e 30 milioni per Lang. Il loro futuro resta aperto: rientro a Napoli o permanenza all’estero, tutto dipenderà dalle prossime stagioni.

