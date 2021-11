Tragico incidente in provincia di Napoli, Giovanni morto a 46 anni dopo lo schianto in moto

Tragico incidente quello avvenuto ieri sera tra Palma Campania e San Paolo Belsito, nella zona a Cappella degli Spiriti. Giovanni Allocca, uomo di 46 anni, ha perso la vita a seguito di un incidente, la cui dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. A riportare la notizia è Il Fatto Vesuviano.

Il 46enne era in sella ad uno scooter, quando stava svoltando ed è stato travolto da una vettura. Inoltre, si tratterebbe di una morte sul lavoro, visto che l’uomo era un rider per una polleria della zona.

La vittima era di San Paolo Belsito, ed era in procinto di effettuare una consegna. Purtroppo, però, è stato coinvolto nel drammatico scontro che gli è costato la vita. Inutili i soccorsi che, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Giovanni.

Traffico in tilt sulla strada che da Palma porta a Nola. La vittima era in sella ad uno scooter e stava svoltando quando è finito travolto da una vettura. Si tratterebbe di un decesso sul lavoro visto che l’uomo faceva da rider per una polleria della zona.

Allocca era di San Paolo Belsito ed era in procinto di effettuare una consegna quando si è verificato l’incidente mortale. Inutili i soccorsi giunti sul posto che non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al 46enne.