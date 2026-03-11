PUBBLICITÀ
HomeAttualità e SocietàGiugliano, confronto pubblico sul referendum: giuristi e istituzioni a dibattito sulle ragioni...
Attualità e SocietàPoliticaPolitica localeSenza categoria

Giugliano, confronto pubblico sul referendum: giuristi e istituzioni a dibattito sulle ragioni del “No”

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Giugliano, confronto pubblico sul referendum: giuristi e istituzioni a dibattito sulle ragioni del “No”
Giugliano, confronto pubblico sul referendum: giuristi e istituzioni a dibattito sulle ragioni del “No”
PUBBLICITÀ

A Giugliano si torna a parlare di Costituzione e partecipazione democratica con un incontro pubblico dedicato al referendum costituzionale e alle ragioni del “No”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riportare al centro del dibattito pubblico un tema spesso percepito come tecnico, ma che riguarda in realtà da vicino la qualità della democrazia e il futuro delle istituzioni. Quando si parla di Costituzione, infatti, non si discute di una materia riservata a pochi esperti. Si tratta piuttosto delle regole fondamentali che governano la vita democratica del Paese e definiscono l’equilibrio tra i poteri dello Stato. Proprio per questo, gli organizzatori hanno voluto promuovere a Giugliano un momento di confronto serio e approfondito, aperto alla cittadinanza.

Ospite principale dell’incontro sarà il magistrato Raffaele Cantone, attuale procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ed ex presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Cantone, concittadino giuglianese, è considerato una delle figure più autorevoli nel panorama giuridico italiano e nel corso della sua carriera ha rappresentato un punto di riferimento nella difesa della legalità e delle istituzioni repubblicane.

PUBBLICITÀ

Accanto a lui interverranno esponenti del mondo istituzionale, accademico e dell’impegno civile. Tra i relatori la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone, il presidente onorario dell’Istituto di Studi Politici S. Pio V Antonio Iodice e l’avvocato Antonio G. Russo, presidente della sezione locale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Giugliano. A moderare il dibattito sarà Gennaro Riccio, che guiderà il confronto tra i relatori e favorirà il dialogo con il pubblico su uno dei temi più rilevanti per la vita democratica del Paese.

L’incontro vuole essere un momento di approfondimento e partecipazione civile per la città, un’occasione per informarsi, confrontarsi e comprendere meglio le implicazioni delle riforme costituzionali. Un modo, in sostanza, per ricordare che la democrazia si difende anche così: attraverso il dibattito pubblico e la partecipazione consapevole dei cittadini. L’appuntamento è fissato per venerdì 20 marzo alle ore 17:30 presso l’Hub di Palazzo Palumbo, in Corso Campano 134. Un incontro aperto alla cittadinanza che punta a trasformare il confronto costituzionale in un momento di crescita democratica per l’intera comunità.

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati