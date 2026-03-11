Giugliano, confronto pubblico sul referendum: giuristi e istituzioni a dibattito sulle ragioni del “No”

PUBBLICITÀ

A Giugliano si torna a parlare di Costituzione e partecipazione democratica con un incontro pubblico dedicato al referendum costituzionale e alle ragioni del “No”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riportare al centro del dibattito pubblico un tema spesso percepito come tecnico, ma che riguarda in realtà da vicino la qualità della democrazia e il futuro delle istituzioni. Quando si parla di Costituzione, infatti, non si discute di una materia riservata a pochi esperti. Si tratta piuttosto delle regole fondamentali che governano la vita democratica del Paese e definiscono l’equilibrio tra i poteri dello Stato. Proprio per questo, gli organizzatori hanno voluto promuovere a Giugliano un momento di confronto serio e approfondito, aperto alla cittadinanza.

Ospite principale dell’incontro sarà il magistrato Raffaele Cantone, attuale procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ed ex presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Cantone, concittadino giuglianese, è considerato una delle figure più autorevoli nel panorama giuridico italiano e nel corso della sua carriera ha rappresentato un punto di riferimento nella difesa della legalità e delle istituzioni repubblicane.

PUBBLICITÀ

Accanto a lui interverranno esponenti del mondo istituzionale, accademico e dell’impegno civile. Tra i relatori la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone, il presidente onorario dell’Istituto di Studi Politici S. Pio V Antonio Iodice e l’avvocato Antonio G. Russo, presidente della sezione locale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Giugliano. A moderare il dibattito sarà Gennaro Riccio, che guiderà il confronto tra i relatori e favorirà il dialogo con il pubblico su uno dei temi più rilevanti per la vita democratica del Paese.

L’incontro vuole essere un momento di approfondimento e partecipazione civile per la città, un’occasione per informarsi, confrontarsi e comprendere meglio le implicazioni delle riforme costituzionali. Un modo, in sostanza, per ricordare che la democrazia si difende anche così: attraverso il dibattito pubblico e la partecipazione consapevole dei cittadini. L’appuntamento è fissato per venerdì 20 marzo alle ore 17:30 presso l’Hub di Palazzo Palumbo, in Corso Campano 134. Un incontro aperto alla cittadinanza che punta a trasformare il confronto costituzionale in un momento di crescita democratica per l’intera comunità.