Apre a Giugliano il nuovo ‘drive in’ per i tamponi: «Si faranno oltre 2mila test al giorno»

Apre alle ore 12:00 odierne a Giugliano il nuovo casello Drive Through dell’ASL Napoli 2 Nord per i test COVID-19. La struttura, che va a sostituire quella operativa presso l’ospedale cittadino San Giuliano già chiusa nella giornata di ieri, è allestita su quattro postazioni in via Campopannone, nei pressi del nuovo Palazzetto dello Sport e si stima potrà servire oltre duemila cittadini al giorno.

Il casello è predisposto su quattro corsie sia in ingresso che in uscita al fine di ottimizzare la gestione del traffico veicolare limitando così al minimo i disagi alla circolazione. L’attivazione di una consistente illuminazione elettrica ne permetterà la fruizione fino agli orari serali, in modo da poter incrementare il numero dei potenziali utenti.

Cittadini avvisati tramite SMS

Durante il fine settimana l’ASL ha provveduto ad avvisare via SMS i cittadini che dovranno recarsi al casello tamponi che, si ricorda, non sarà accessibile senza regolare convocazione da parte dell’azienda sanitaria. Le condizioni in cui versava l’area scelta non erano ottimali. Completamente abbandonata negli anni precedenti, oggetto di numerose azioni predatorie come cavi di rame rubati che avevano così messo fuori uso i pali dell’illuminazione. L’installazione del casello per i tamponi è stata quindi anche l’occasione per riqualificare la zona.

L’ente comunale si è occupata dei nuovi allacci per l’energia elettrica, della segnaletica orizzontale e della predisposizione del servizio di guardiania all’ingresso. La collocazione del casello nei pressi dell’Asse Mediano lo renderà più raggiungibile per gli abitanti delle altre città che fanno parte dell’ASL NA2 Nord. In tal senso gli agenti della Polizia Municipale hanno installato la segnaletica verticale al fine di semplificare l’arrivo al Drive Through.

Soddisfazione espressa dal sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi. “L’apertura del nuovo casello è frutto di un importante lavoro sinergico con l’ASL, che ha accolto le nostre istanze per spostare il Drive Through. Il traffico dei giorni scorsi in zona ospedale ha arrecato numerosi disagi alla città, ci siamo attivati per risolvere la problematica il prima possibile. Ringrazio a tal proposito l’ingegnere Moccia, dirigente dell’Ufficio Tecnico dell’ASL Napoli 2 Nord. Ci ha dato una grossa mano, e gli assessori Francesco Mallardo e Pietro Di Girolamo, nostro vicesindaco, che hanno seguito in prima persona i lavori”.