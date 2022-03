Giugliano. Due anni dall’operazione, la nuova vita di Samuele grazie al medico-amico Mario Zama

Due anni di gioia, di sorrisi, di una nuova vita dopo la paura e lo spavento. Esattamente due anni fa il piccolo Samuele, bimbo di Giugliano, fu sottoposto ad una delicata operazione maxillofacciale all’ospedale Bambin Gesù di Roma. Il bimbo era nato con un problema alla lingua, ma i genitori, Patrizio e Daniela, non si sono persi d’animo e si sono immediatamente messi alla ricerca di un medico che potesse operare il piccolo Daniele. Sul loro cammino, per fortuna, si è presentato un ‘angelo in camice’: il dottor Mario Zama. E’ stato lui ad operarlo ed a seguirlo costantemente durante questi due anni con visite di controllo sempre accurate.

Oggi Samuele svolge una vita normale come tutti i bimbi: gioca, ride, scherza. E tutto ciò lo deve anche al prof. Zama. I genitori Patrizio e Daniela hanno voluto ringraziare il dottore:”Un medico che è diventato un amico grazie al suo appoggio fidato. Lo ringraziamo di cuore per la sua professionalità, la presenza, la dolcezza ed il costante supporto. Le parole non riusciranno mai a rendere il grado di riconoscenza che nutriamo per lui. Samuele lo definisce supereore e spesso quando lo vede dice “guarda mamma c’è super Mario Bros. A 2 anni trascorsi cosa sarebbe stato di noi senza di lei dottore. Un super abbraccio anche a tutti voi, alla vostra super equipe ed a tutta la struttura ospedaliera del Bambin Gesù”.