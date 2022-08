Giugliano, è emergenza criminalità: colpo nell’Ottica Parisi al Corso Campano

Colpo della banda del buco nel noto negozio Ottica Parisi, situato al Corso Campano. I malviventi hanno agito di notte entrando nell’attività commerciale dalle fogne. Sono riusciti a portare via centinaia di paia di occhiali, inoltre hanno praticamente distrutto il locale. L’amara sorpresa del titolare è avvenuta stamattina da parte del titolare. Quando ha aperto la serranda si è trovato di fronte ad una scena vergognosa: scaffali ed espositori a terra. Immediatamente è stata allertata la polizia del Commissariato di Giugliano. Gli agenti stanno setacciando le fogne per verificare l’eventuale presenza di indizi. Al vaglio anche le telecamere del sistema di videosorveglianza. Già in passato il negozio è stato visitato dai ladri. Si tratta di un duro colpo ad un’attività commerciale già piegata dal caro bollette.