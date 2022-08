“Morirai con la tua famiglia”, cartomante minaccia una disabile di Cardito

Stamattina una 42enne disabile di Cardito si è recata negli uffici della stazione carabinieri di Afragola e ha querelato per i reati di minaccia e tentata truffa una donna ancora in fase di identificazione. Da quanto riferito dalla donna sembrerebbe che nella notte del 28 agosto scorso, dopo aver inserito i propri dati su una pagina Instagram per una lettura delle carte, la vittima sia stata contattata su WhatsApp da un non precisato interlocutore.

L’interlocutore chiedeva del denaro – una ricarica telefonica – e in caso contrario avrebbe minacciato di far morire la donna e i suoi cari con l’arma della iella. La 42enne, oltre che ai Carabinieri, si è rivolta a un’associazione che tutela i diritti delle persone con disabilità. Sono in corso le attività dei carabinieri della stazione di Afragola e della sezione operativa della compagnia di Casoria coordinati dalla Procura di Napoli Nord.

“Aiutare Erika (nome di fantasia) e le tante persone disabili che subiscono ingiustizie é la nostra priorità – dichiara Asia Maraucci, presidente de ‘La Battaglia di Andrea’ – in questo caso ed in questo periodo probabilmente molte persone fragili sono potenziali vittime di questi truffatori e quindi è giusto denunciare e far sapere a tutti che non devono aver paura e farsi estorcere denaro. Invitiamo tutte le persone che ne sono vittime a denunciare e a non avere né timore né vergogna di farlo”