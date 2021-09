Un infarto improvviso ha strappato alla vita Giacomo D’Alterio, conosciuto come “Mino”, noto imprenditore giuglianese. Aveva 59 anni. Il malore non gli ha lasciato scampo. Grande cordoglio nel centro storico di Giugliano dove Mino abitava insieme alla sua famiglia. I funerali si terranno domani pomeriggio, alle 16 e 30, nella parrocchia di San Giovanni. Mino era molto conosciuto in città per la sua attività di imprenditore nel campo dell’energia elettrica. Lascia 3 figli.

RESTA AGGIORNATO, VISITA IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI.IT O SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.