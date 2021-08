Terremoto in Fratelli d’Italia, Marilisa Taglialatela Scafati con un post su Facebook ha deciso di abbandonare il partito. La decisione è stata comunicata con un post sui social:

“𝗜𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗻𝗼𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗺𝗶𝗮 𝘂𝘀𝗰𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗮 𝗙𝗿𝗮𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗱’𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮, un partito che non ha avuto rispetto per me, prima come donna e poi come prima non eletta con 600 preferenze”.“𝗦𝗼𝗻𝗼 𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮𝗿𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝘂𝘀𝗮 per l’atteggiamento di un partito in cui credevo e che, invece, si è ricordato di me solo in occasione della compagna elettorale per le regionali in Campania.Avevo scelto di candidarmi con Fdi per l’affetto e la stima che mi unisce al consigliere e amico Pasquale Ascione, uomo onesto, pieno di valori e ideali. Lascio un partito che non mi ha coinvolto in nulla, nessuna riunione, nessun evento, dimenticata anche in merito al referendum sulla giustizia. Scavalcata da chi è arrivato dopo di me nella tornata elettorale. Non lascio a malincuore perché sono conscia del mio enorme valore umano, culturale e politico che non si confà con il modus operandi di chi oggi tesse le tele del partito di Giorgia Meloni. 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲𝗿ò 𝗹𝗮 𝗺𝗶𝗮 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗮, 𝗶𝗺𝗽𝗲𝗴𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗮𝗺𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗶𝗮 𝗚𝗶𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼”.