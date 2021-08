Dodici auto distrutte, altre sei danneggiate. È il bilancio di un incendio verificatosi nella notte presso una concessionaria di autovetture di via Settetermini a Boscoreale (Napoli). Sul posto sono intervenuti per domare le fiamme i vigili del fuoco. Ad indagare sono invece carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata, anche loro arrivati sul luogo dove si è verificato il rogo, che hanno raccolto le prime testimonianze del caso. Stando a quanto ricostruito dai militari dell’Arma l’incendio, la cui natura risulta al momento ancora non chiara, avrebbe provocato un danno pari a circa 300.000 euro.

Le fiamme hanno distrutto la concessionaria Giusy Auto. Il tutto è accaduto alle 3 di questa notte. I residenti, svegliati dal fumo generato dalle fiamme, hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono così giunte due autopompe dei vigili del fuoco che hanno dovuto faticare non poco per domare l’incendio.

Sul caso indagano ora le forze dell’ordine per risalire al motivo dell’incendio e cercando di capire se possa esserci qualche tentativo di estorsione dietro il rogo.