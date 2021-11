Giugliano, ottavo sigillo consecutivo: vittoria sofferta ma meritata contro la Vis Artena

GIUGLIANO – VIS ARTENA 2 – 1

Giugliano: Baietti, Oyevale, Ceparano (82’ Flores), Poziello C., De Rosa, Cerone (92’ Poziello R.), Rizzo (92’ Mazzei), Gladestony, Caiazzo (60’ Boccia), Biasol, Scaringella (60’ Kyeremateng). A Disposizione: Iandoli, Mekki, Vivolo, Gentile. Allenatore: Giovanni Ferraro

Vis Artena: Manni, Maugeri, Pompei (90’ Odianese), Capodaglio, Sfano’, Paolacci, Jukic, Taviani (55’ Magliocchetti), Maini, Carbone, Lucchese. A Disposizione: Chingari, Vittucci, Contucci, Di Vico, D’Agostino, Aglietti, Catapano. Allenatore: Fabrizio Perrotti

Arbitro: Bozzetto di Bergamo

Marcatori: 18’ Scaringella (G), 31’ Carbone (VA), 88’ Cerone (G).

Ammoniti: Pompei (VA), Maini (VA), Rizzo (G), Carbone (VA), Paolacci (VA), Lucchese (VA), Cerone (G).

Giugliano – Soffre ma conquista i tre punti il Giugliano. Tre punti d’oro per i napoletani che gli permettono di conquistare l’ottava vittoria consecutiva e rimanere in vetta alla classifica. Sugli scudi Mister punizione. Già perché quando le calcia Cerone non ce n’è per nessuno. Sul primo gol arrivato al 18’ è stato bravo Manni ad allungarsi e respingere un pallone che stava per infilarsi nell’angolino basso alla sua destra, ma nulla ha potuto sul tiro ravvicinato di Scaringella. Come nulla ha potuto il portierino laziale sul secondo gol arrivato a pochi minuti dal termine. Correva l’88’ quando Gladestony veniva atterrato sul vertice destro dell’area di rigore. S’incaricava della punizione lo specialista Cerone, che con un bolide terra-aria trafiggeva l’incolpevole Manni. Un eurogol che faceva esplodere il De Cristofaro.

Esce a testa alta dalla contesa la squadra di Perrotti che ha cullato a lungo il sogno di uscire indenne dal De Cristofaro, dopo che al 31’ Jukic aveva riportato sull’ 1 a 1 il risultato e infranto il record di imbattibilità di Baietti, fermatosi al 661° minuto. Ma alla fine la vittoria del Giugliano è stata più che meritata. Solo una grande parata di Manni al 45’ su tiro di Rizzo, un evidente calcio di rigore negato dall’arbitro per fallo su Kyeremateng e alcune conclusioni imprecise degli attaccanti gialloblu hanno tenuto in bilico il risultato fino a pochi minuti dal termine della gara. La Vis Artena, con un gioco ostruzionistico, per tutta la gara ha pensato solo a difendersi e solo nei minuti di recupero ha tentato di reagire ma ormai non c’era più tempo per riacciuffare il risultato. Con la sconfitta odierna si interrompe la serie di quattro vittorie consecutive della Vis Artena mentre continua la marcia trionfale del Giugliano.

Le interviste

Il primo a presentarsi in sala stampa è il tecnico Ferraro che analizza così la gara: “C’è da fare i complimenti a questi ragazzi che anche oggi hanno dato prova e dimostrazione della loro professionalità, abnegazione e attaccamento a questa maglia. Non è stata una settimana semplice a causa dei tanti impegni, la squadra ha lavorato sempre in silenzio a testa bassa e questa è la strada giusta. Sappiamo che stiamo facendo qualcosa di importante, ma nulla rispetto all’obiettivo finale. Dietro corrono non c’è tempo per rilassarsi e pensare ai successi. Dobbiamo essere contenti e consapevoli che stiamo lavorando nel modo giusto. La Vis Artena è squadra organizzata, posso dire che al di là della rete non ci hanno mai impensierito. Questo è un segnale importante. Dispiace per il gol subito ma fa parte del calcio, è nella normalità delle cose. Dobbiamo essere equilibrati, l’equilibrio nelle vittorie e nelle sconfitte è fondamentale per il percorso di una squadra. Noi dobbiamo parlare poco e lavorare tanto in silenzio e con umiltà, quella non deve mai mancare”. Poi il tecnico gialloblu ringrazia i tifosi e dedica la vittoria al compianto papà che oggi ricorreva il suo compleanno: “Ringrazio i tifosi che oggi ci hanno spinto dall’inizio alla fine. Piano piano, riposiamo un giorno e poi penseremo alla sfida di domenica. Ci tenevo a dedicare la vittoria al mio papà che non c’è più e che oggi sarebbe stato il suo compleanno”.

Dopo è arrivato Federico Cerone, l’autore del gol del 2 a 1, che dice: “Abbiamo fatto una grande gara contro una squadra importante. Abbiamo reagito alla rete subita, la prima, e non era facile. Abbiamo dimostrato di esserci, di saper rispondere alle avversità. Credo che la vittoria sia più che meritata, questa sarà una squadra che darà filo da torcere a tutte le compagini del campionato. E’ importante dare continuità ai risultati, stiamo facendo qualcosa di strepitoso, ma sappiamo che non basta, che il percorso è lungo e complicato. Come dice il mister dobbiamo essere umili e lavorare. Questo è un grande gruppo, che ha una forza mentale, un’anima”.